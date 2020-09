"Najsmutniejsza księżna" znów płacze. Dlaczego tym razem?

Ostatnio 42-letnia księżna Monako brała udział w nietypowych zawodach: Riviera Water Bike Challenge, ścigając się drużynowo na rowerach wodnych. Zawodnicy mieli do pokonania - w 24 godziny - 180 kilometrowy odcinek z Calvi na Korsyce do przystani w Monako. Zadanie niełatwe, ale uczestnikom wyścigu przyświecał szczytny cel - poprawa świadomości związanej z zagrożeniami na wodzie. Przypomnijmy, że właśnie popularyzacją tego zagadnienia, zwłaszcza wśród dzieci, zajmuje się powołana przez byłą pływaczkę, a dziś księżną, fundacja.

Co zauważyły media, piękna księżna rzadko kiedy pozwala sobie gesty czułości czy sympatii, zwłaszcza w stosunku do męża, który nie słynie z wierności. W świetle fleszy zazwyczaj jest poważna i sprawia wrażenie nieobecnej. Jak widać, nawet podczas sportowej rywalizacji na wodzie z twarzy księżnej bije przejmujący smutek. To dziwi tym bardziej, że księżna i dowodzona przez nią drużyna wygrała wyścig. Nie tylko jako pierwsza przekroczyła linię mety, ale i też zapewnia sobie zwycięstwo z dużą przewagą. Gratulujemy wygranej!