"Nie mieliście jaj". Grzmi po śmierci Sinead O'Connor

Piosenkarz wylicza, że dziś o O'Connor pisze się z patosem jako o "ikonie" i "legendzie", ale jest na to za późno. "Nie mieliście jaj, by wspierać ją, gdy była żywa i potrzebowała was. Pisano o niej, że jest gruba, szokująca i nienormalna, och, ale nie dziś! (...) To wy sprawiliście, że ona się poddała! Odmówiła zaszufladkowania, została zdegradowana jak wszyscy ci, którzy poruszają świat" - pisze.