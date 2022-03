Nie żyje Traci Braxton. Miała 50 lat. Toni Braxton jest w żałobie

Traci Braxton pojawiła się w rodzinnym reality show "Braxton Family Values". Była aktorką, zagrała m.in. w filmach "There's a Stranger in My House" oraz "Sinners Wanted". Nagrała też piosenkę "Last Call", która okazała się hitem. Wraz z siostrami Toni, Towandą i Triną nagrała też utwór "Broken Things".