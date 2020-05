Niepokojące nagranie na Instagramie Daniela Martyniuka

Na nagraniu widzimy zapłakanego Daniela Martyniuka, który kieruje swoje słowa prawdopodobnie do właściciela sklepu Grail Point, który oznacza w swoim poście. Jest to sklep z markową odzieżą i butami na modnej ul.Koszykowej w Warszawie. Pewnie znany z zamiłowania do drogich marek Daniel bywał ich klientem. Nie wiadomo jednak, na czym polega konflikt.