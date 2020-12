Nowe informacje o stanie zdrowia Cieślaka. "Chemioterapia zabrała mi trochę włosów"

Bronisław Cieślak, uwielbiany przez widzów porucznik Borewicz, trzy lata temu usłyszał mrożącą krew w żyłach diagnozę: rak prostaty . Natychmiast przystąpił do leczenia. Aktor zaliczył dwa cykle chemioterapii, zabieg usunięcia prostaty i radioterapię. Udało się, choć jak przyznaje w najnowszym wywiadzie, widmo raka jeszcze długo będzie mu towarzyszyło. - Mam się świetnie, ale to nie znaczy, że pokonałem chorobę - mówi w najnowszej rozmowie z "Życiem na gorąco".

Część z was pewnie zadaje sobie pytanie, czy pandemia koronawirusa i nieciekawa sytuacja, w jakiej znalazła się służba zdrowia, odbiły się na jego leczeniu. Okazuje się, że Bronisław Cieślak miał dużo szczęścia w nieszczęściu.

- Choroba, z którą się zmagam, ignoruje to, co dzieje się na świecie. Ja na długo przed pojawieniem się koronawirusa rozpocząłem leczenie, otworzyłem wszystkie możliwe bramki i dlatego być może nie miałem i cały czas nie mam problemów z dotarciem do specjalistów czy gabinetów zabiegowych - tłumaczy tabloidowi.