Nowe informacje ws. śmierci wnuka Daniela Olbrychskiego

O tajemniczej śmierci Kuby Olbrychskiego pisaliśmy w połowie marca. Wnuk aktora poszukiwany był przez kilka dni. 28-letni Jakub Olbrychski, syn Rafała, po prostu wyszedł z domu i do niego nie wrócił. Mężczyzna cierpiał na schizofrenię. "Skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Mimo to w ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu. Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublińcu" - poinformował brat zmarłego, Antonii.