Obrona Amber Heard kłamała? Marka obala ich teorię dotyczącą maskowania siniaków

Choć Amber Heard i Johnny Depp rozstali się dobrych kilka lat temu, wciąż spotykają się na salach rozpraw. Wszystko zaczęło się od felietonu aktorki na łamach "The Washington Post", w którym napisała, że w swoim wieloletnim związku małżeńskim była ofiarą przemocy domowej. Choć nazwisko Deppa nie pada w tekście, nie ma wątpliwości co do tego, kogo Heard miała na myśli.