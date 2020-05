Od ciąży się zaczęło. Przed wami najbardziej chronione dziecko świata

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie spodziewałby się, że książę Harry - czarna owca rodziny królewskiej, która paradowała w stroju nazisty na imprezie - będzie zdolny do takiej walki o swoich bliskich. Że zostawi tron, babcię i obowiązki? Niemożliwe! A się stało.

Mały Archie Moutbatten-Windsor 6 maja obchodzi swoje pierwsze urodziny. Świętowanie będzie wyglądać pewnie inaczej, niż przyzwyczaiła nas do tego rodzina królewska. Harry i Meghan chronią prywatność syna, jak tylko mogą. Ale być może lepiej wyszliby na tym, gdyby zajęli się działalnością charytatywną, a nie wojowaniem z mediami.

Zobacz: Meghan i Harry chcieli chronić prywatność, ale coś poszło nie tak

Harry i Meghan strzegą małego Archiego lepiej niż oka w głowie. Na palcach jednej ręki można policzyć momenty, w których oficjalnie został pokazany światu przez rodziców.

Ci są zdania, że mogą go ochronić przed traumami i zainteresowaniem mediów, chowając się gdzieś w Stanach Zjednoczonych, daleko od ultra fanów monarchii. I wytaczając wojnę mediom, które wspominają o ich życiu prywatnym.

Harry i Meghan, zasłaniając się dobrem Archiego, przez ten pierwszy rok życia zafundowali swojej rodzinie niezły rollercoaster. Pytanie tylko, czy syn po kilkunastu latach powie im: "opłacało się"?

Zaczęło się od ciąży

Gdy Meghan i Harry ogłosili, że spodziewają się dziecka, ruszyła lawina przedziwnych akcji brytyjskich tabloidów. Rozumiemy, że wiele osób robiło symulacje tego, jak będzie wyglądał mały Archie, ale żeby codziennie oskarżać ciężarną o to, że źle trzyma się za brzuch? Takich tekstów było mnóstwo.

Nie bez znaczenia był fakt, że podobne gesty co ciężarna Meghan wykonywała też księżna Kate przed laty. Wtedy było to odczytywane jako objaw troski o bobasa. W przypadku Meghan pisano, że jest próżna.

Tę różnicę w podejściu do opowiadania o Meghan widzieliśmy i my, i Brytyjczycy, i książę Harry. W tym ostatnim bohaterze tercetu w końcu się przelało.

Harry i Meghan trzymali syna praktycznie cały czas z dala od medialnego zgiełku. Z małymi wyjątkami. Archie, mając nieco ponad 5 miesięcy, pojechał z rodzicami do RPA. Śliczny, zabawny, a w internecie trwał spór o to, czy jest czarny czy rudy. Po tej akcji rodzice już syna nie pokazywali.

Wojna o prywatność trwa

I można się spodziewać, że mały Windsor będzie dorastał z dala od błysku fleszy. To jedna z niewielu rzeczy, które Harry'emu i Meghan naprawdę wyszła. Chronienie prywatności syna mają wzorowo opracowane. Przynajmniej w teorii. Szkoda, że tego samego nie można powiedzieć o budowaniu swojego wizerunku. Gdyby i o to się zatroszczyli, maluch miałby łatwiejszą lekturę do przełknięcia, gdy już będzie mógł poczytać o sobie w sieci.

Bo z jednej strony była para książęca nie dopuszcza do tego, by Archie był postacią medialną (medialnym bąbelkiem?). Z drugiej swoim ostrym działaniem sprowadzają na siebie jeszcze większe burze z piorunami niż gdyby wszystko działo się naturalnie, czyli tak, jak robią to Kate z Williamem.

Oni wiedzą, że zainteresowanie nimi nigdy nie przygaśnie. Nie odsunęli się od rodziny królewskiej, a przecież dzieciaki żyją sobie z dala od mediów i tylko czasem ich zdjęcia trafiają do sieci. Ba, ile dobrych słów zbiera Kate, która opowiada o tym, jak stara się wychować maluchy na dobrych ludzi, którym nie uderzyła sodówka do głowy.

Co Archie Windsor przeczyta o sobie, gdy dorośnie? Sporo o tym, że pewnie jego mama rozbiła brytyjską rodzinę królewską, że tata chciał uniknąć jakiejś tragedii, więc wywiózł rodzinę do USA, o podzielonych dworach, o Megxicie, o tym, że matka kilka razy zostawiła go, by brylować na salonach i o walce z dziadkiem Thomasem, która trafiła aż do sądu.

A to dopiero historie z jego pierwszego roku życia.

Już teraz nie zazdrościmy temu maluchowi.