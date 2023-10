Synowie nie chcieli znać ojca. Były mąż Ewy Minge zgotował im piekło

Synowie Minge nie chcieli znać ojca. Takie było ich pierwsze spotkanie

- Moje dzieci dostawały 200 zł od człowieka, któremu zostawiłam moją jednoosobową firmę, wypracowany naprawdę duży majątek, który pozwoli mu godnie żyć do końca jego dni. On dawał 200 zł. Nie było żadnej kartki urodzinowej, żadnego prezentu urodzinowego. A jaki mieli kontakt? Była próba nawiązania kontaktu po 3 latach od rozwodu - dopiero wtedy moje dzieci się na to zgodziły. Synowie z różnych powodów nie chcieli tego kontaktu [...] — mówiła ostatnio w rozmowie z Plejadą Ewa Minge, ujawniając, jak wyglądało pierwsze spotkanie byłego męża z synami po latach.