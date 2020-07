Ojciec Meghan Markle znów ją krytykuje. "To najgorszy moment na biadolenie"

Dotychczas żona Harry'ego, zgodnie z obowiązującym ją jeszcze kilka miesięcy temu protokołem, nie mogła komentować rodzinnego konfliktu. Tylko raz zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Wysłała wówczas list do ojca, w którym błagała go, by przestał ośmieszać ją i jej męża Harry'ego . Napisała m.in., że "ma złamane serce". Niestety, Thomas Markle kolejny raz zawiódł ją jako ojciec i sprzedał list brukowcom.

I choć teoretycznie dziś Meghan mogłaby odpowiedzieć na zarzuty rodzica, wciąż milczy. A Thomas znów w przykry sposób komentuje jej życie i decyzje. Tym razem skrytykował fakt, że jego córka i zięć nie zachwycają się na myśl o kolejnej książce na ich temat . "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" ma rzucić nowe światło na nieznane dotąd kulisy największego skandalu na brytyjskim dworze, czyli odejście Sussexów z rodziny królewskiej.

- To najgorszy moment na biadolenie i narzekanie na wszystko, ponieważ ludzie na całym świecie cierpią z powodu pandemii koronawirusa. Kocham moją córkę, ale naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, kim się teraz stała - powiedział w "The Sun".

