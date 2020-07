Ola Kowalska na wakacjach. Wygląda jak mama!

Ola Kowalska niedawno przeżyła koszmar - ciężko zachorowała, trafiła do szpitala w Anglii, gdzie na co dzień mieszka. Teraz jednak wróciła do pełni sił. A na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie w odważnej stylizacji.

Ola Kowalska na wakacjach. Wygląda jak mama! (Instagram)