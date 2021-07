Pokazała zdjęcia po metamorfozie. To córka Kasi Kowalskiej

O córce Kasi Kowalskiej naprawdę głośno zrobiło się w ubiegłym roku. Powodem była poważna choroba, przez którą trafiła do szpitala, gdzie była poddana intubacji. Padły podejrzenia, że był to koronawirus, ale później zdementowano tę informację. 23-latka powróciła już do zdrowia i cieszy się wakacjami w słonecznej Grecji.