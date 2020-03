Olaf Lubaszenko pokazał stare zdjęcie z Radosławem Majdanem

Pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Wiele osób publicznych przyłączyło się do akcji #zostańwdomu, w ramach których apelują do ludzi, by nie opuszczali swojego miejsca zamieszkania bez potrzeby. Do grona gwiazd, które użyły tego popularnego już hashtgau dołączył Olaf Lubaszenbko.