Bończyk wciąż tęskni za Wodeckim. "Mam prawo do żałoby"

Olga Bończyk do tej pory nie pogodziła się z odejściem Zbigniewa Wodeckiego. Powoli jednak zaczyna wybaczać tym, którzy zabronili jej w spokoju przeżywać żałobę. - Dużą część tych ostatnich trzech lat mam totalnie wymazaną - wspomina.

22 maja minęła 3. rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Z jego odejściem do tej pory nie mogą pogodzić się przyjaciele, fani i rodzina. Do tego grona należy też Olga Bończyk, która wielokrotnie wyznawała, że bardzo tęskni za muzykiem i nie jest w stanie otrząsnąć się po stracie tak bliskiej osoby. Nie jest bowiem tajemnicą, że artystów łączyła niesamowita nić porozumienia. - Mówiliśmy o sobie, że oddychaliśmy tym samym powietrzem - wspominała go w rozmowie z WP aktorka.

Wodecki i Bończyk przez wiele lat się przyjaźnili. Jeździli w trasy, koncertowali, spotykali się na próbach, ale też prywatnie. Kiedy muzyk trafił do szpitala, aktorka nie odstępowała go na krok. Do samego końca wierzyła, że jej przyjaciel wyzdrowieje. Kiedy piosenkarz zmarł, jej świat się zawalił. Choć wszyscy wiedzieli, że tych dwoje łączyła wyjątkowa więź, rodzina muzyka postanowiła odsunąć Bończyk od wielu ważnych dla niej projektów związanych właśnie z Wodeckim.

Teraz w najnowszej rozmowie z serwisem plejada.pl Bończyk odniosła się do tych "zakazów".