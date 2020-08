Oliwia Bieniuk debiutuje w przed kamerami. Zapowiedź filmu z córką Anny Przybylskiej

Oliwia Bieniuk jest najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Para doczekała się jeszcze dwóch synów (Szymona i Jasia), ale to 18-latka ewidentnie chce iść w ślady sławnej mamy. Uczęszcza do liceum o profilu aktorskim, a jakiś czas temu opublikowała zdjęcia z profesjonalnych sesji zdjęciowych . Teraz okazuje się, że ma sobą taże debiut przed kamerami.

Daniel Rusin, znany szerzej jako Reżyser Życia, to youtuber i twórca krótkich filmów o tematyce społecznej. W swoich projektach często angażuje młode gwiazdy internetu i doskonale znanych aktorów. Do sieci trafił właśnie trailer jego najnowszego filmu, w którym jak się okazuje, wystąpiła córka Anny Przybylskiej .

"Z aniołkami reżysera pozdrawiamy z planu nowego filmu. Trudny temat, aż 15 scen jednego dnia, szybkie tempo od 9 do 20, ale dziewczyny poradziły sobie świetne" - zdradził Daniel Rusin. - "Intuicja mnie nie zawiodła, by to właśnie je zaprosić do projektu" - dodał. Twórca zdradził też, że film był kręcony w zaledwie 2 dni.