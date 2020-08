Oliwia Bieniuk robi karierę. Pokazała zabójcze zdjęcie z sesji

Choć Jarosław Bieniuk w jednym z wywiadów stwierdził, że najważniejsza dla jego córki jest nauka, Oliwia coraz chętniej wchodzi do świata show-biznesu. 18-latka coraz śmielej radzi sobie w mediach społecznościowych i już dostaje pierwsze zlecenia jako modelka. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie, że wzięła udział w kampanii reklamowej. W końcu wyjawiła obserwatorom, o jaką markę chodzi.

Oliwia Bieniuk opublikowała na swoim profilu naładowane pozytywną energią zdjęcie z plaży. Dziewczyna ma na sobie wydekoltowaną bluzkę, dżinsy z wysokim stanem, a w ręku trzyma torebkę O Bag. Jak się okazuje, córka Anny Przybylskiej została ambasadorką kultowej marki. Co więcej, 18-latka będzie miała swoją własną kolekcję gumowych torebek.

"Cześć, stało się! Zostałam nową ambasadorką marki @obagpolska. W poprzednim tygodniu w Gdańsku i Chałupach zrealizowaliśmy kampanię do mojej kolekcji torebek Pink Sunset. Domyślacie się w jakich kolorach? Mała podpowiedź: 💕👛🌸" - napisała szczęśliwa nastolatka.

Wszystko wskazuje na to, że Oliwia chce iść w ślady sławnej mamy. Jest uczennicą liceum, do którego chodziła Anna Przybylska i uczęszcza do klasy o profilu teatralno-filmowym.