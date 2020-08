Oliwia Bieniuk jak Anna Przybylska. Uderzające podobieństwo

Oliwia Bieniuk jest najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Para doczekała się jeszcze dwóch synów (Szymona i Jasia), ale to 18-latka ewidentnie chce iść w ślady sławnej mamy. Dziewczyna jest uczennicą liceum, do którego chodziła Przybylska. Uczęszcza do klasy o profilu teatralno-filmowym. Oliwia ma już na swoim koncie rolę w amatorskiej produkcji "Glimmer". Wystąpiła również z tatą i braćmi w reklamie popularnej telefonii komórkowej.