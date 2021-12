Oliwia Bieniuk pozuje w piżamie. Odważne zdjęcia

Oliwia Bieniuk odziedziczyła urodę po sławnej mamie. Córka Anny Przybylskiej niedawno skończyła 19 lat i zaczęła robić karierę w show-biznesie. Ma za sobą udział w "Tańcu z Gwiazdami", w którym dotarła do półfinału. Kryształowej Kuli nie wygrała, ale zyskała rozgłos. Do tego zaczęły spływać kontrakty reklamowe, co zauważyć można na jej koncie na Instagramie.