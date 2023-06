Open'er 2023. Trzy godziny na deszczu w oczekiwaniu na gwiazdę. To Polka, a nie międzynarodowa gwiazda

Każdy artysta występujący w piątek miał więcej szczęścia do publiki: to dzień, gdy headlinerem jest zespół Arctic Monkeys, grają też Queens of the Stone Age. Jedyny wieczór z muzyką rockową prawdopodobnie okaże się frekwencyjnym przebojem (nie opublikowano jeszcze statystyk), zadając kłam słowom organizatorów, że "gwiazdy rocka nie sprzedają biletów tak, jak kiedyś". Co za pech, że "postanowiło" padać właśnie w ten dzień.