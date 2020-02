Oscary 2020: Emily Ratajkowski z mężem. Nie mógł oderwać od niej rąk

Rozdanie Oscarów to elegancka gala dla największych gwiazd światowego kina. Ale też okazja, by zrobić nieco mniej szykowną imprezę dla celebrytów, którzy niekoniecznie musieli dostać zaproszenie na główne "show". Co roku najważniejsze okołooscarowe spotkanie bardziej i nieco mniej znanych osób z show-biznesu organizuje magazyn "Vanity Fair". W tym roku na evencie nie zabrakło Emily Ratajkowski.