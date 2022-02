Osiecka i Passent byli jak ogień i woda. Ona odeszła do innego, on był przy niej do końca

Choć w związku Agnieszki Osieckiej z Danielem Passentem zabrakło szczęścia, przez lata łączyła ich niezwykła więź. Bo choć poetka odeszła od dziennikarza do innego, on opiekował się nią w ostatnich dniach życia. Ich związek zaś określał krótko: "pożarem we krwi".