Pączki u Gessler wciąż drogie. Nie obniży ceny?

I wszystko wskazuje na to, że raczej się to nie zmieni. Nawet w obliczu szalejącej inflacji i tzw. "tarczę antydrożyźnianą", która ma przynajmniej w teorii zrekompensować Polkom i Polakom wzrost cen energii oraz żywności. W ramach tego zabiegu od 1 lutego stawki VAT na żywność objętą 5-procentowym podatkiem spadły do 0 procent. Mateusz Morawiecki apelował do przedsiębiorców o dostosowanie się do nowej zasady i obniżenie cen produktów.