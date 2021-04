Pandemia pokrzyżowała ślubne plany Pawlikowskiej. Powetowała sobie w szczególny sposób

Beata Pawlikowska od dłuższego czasu ma niezwykły plan co do swojego ślubu. Jednak obecne czasy ciągle jej na to nie pozwalają. Z tego powodu postanowiła poprawić sobie humor poprzez zwiększenie swojego zwierzyńca.

Beata Pawlikowska nie może wziąć ślubów z powodu pandemii Źródło: fot. East News