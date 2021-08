Paparazzi przyłapali Adele na randce. Uciekała w popłochu

Adele i Rich Paul wybrali się na randkę. Para spotkała się w restauracji z LeBronem Jamesem i Russellem Westbrooksem. Panowie na kolację w lokalu w Santa Monica przyprowadzili swoje partnerki. Niestety, atmosferę zepsuło pojawienie się paparazzich, co przy sławach tego kalibru nie jest niczym zaskakującym. Adele nie była w humorze do pozowania, więc szybko uciekła z restauracji. W popłochu wsiadała do samochodu, zakrywając twarz dłońmi i markową torebką.