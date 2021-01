"Paskudny i intensywny spór". Konflikt Harry'ego i Williama był poważniejszy niż sądzono

Od tamtego czasu wiele miejsca media poświęcały m.in. kryzysowi w relacji księcia Sussex z jego starszym bratem, księciem Williamem. "Us Weekly" właśnie dotarło do źródła, które zdradziło, że brytyjska rodzina królewska w końcu poczyniła kroki, aby zażegnać konflikt, ale przed nimi wciąż długa droga.

– Poróżnienie Williama i Harry'ego było bardzo paskudne i intensywne. Doszli do impasu, napsuli sobie wiele krwi i wielu ludzi czuło, że ich spór jest nie do naprawienia” –stwierdził informator.

Już w 2019 roku Harry potwierdził, że on i William byli "na różnych ścieżkach". Wszystko jedynie eskalowało w momencie, gdy Harry i jego żona ogłosili swój Megxit. Od tamtej pory rodzina przechodzi prawdziwy roller coaster. Ale to może być za jakiś czas przeszłością. Teraz jest między nimi lepiej – dzwonili do siebie w święta i Nowy Rok.