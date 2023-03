Patrycja Markowska jedzie w koncertową trasę w dwóch odsłonach. "To moje antidotum na smutki"

Do tego, co uważam za wielki sukces mam w zespole chłopaków, z którymi zwyczajnie się lubimy. A to nie jest oczywiste. W trasie jesteśmy w pracy, to są trudne sytuacje, to stres, to mnóstwo czasu spędzonego na małej przestrzeni. A jednak, kiedy zamykają się za nami drzwi busa, sprawia nam to radość. Pielęgnujemy to, co mamy między sobą. To właśnie moje antidotum, mój wentyl bezpieczeństwa.