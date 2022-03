Patrycja Markowska o błędach rodziców. Wyznała, o co ma żal

- Oni śmiali się do rozpuku godzinę. Teraz wiem, że jarali zioło, ale wtedy wracasz, a rodzice od godziny się zataczają ze śmiechu, a Andrzej pewnie przyniósł coś smacznego, ale dla dziecka to bywa różnie - stwierdziła, dając do zrozumienia, że nie był to widok ani zachowanie łatwe dla niej w odbiorze.