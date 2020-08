Paulina Krupińska o mieszkaniu z teściową. "Zawsze możemy liczyć na pomoc"

Zgrabne połączenie tych dwóch światów zapewne nie działałoby zapewne tak sprawnie, gdyby nie wsparcie ze strony mamy Sebastiana, z którą mieszkają pod jednym dachem. Pani Zofia Karpiel już od kilku lat mieszka w Polsce. Zdecydowała się wrócić z USA gdy dowiedziała się, że zostanie babcią. - Teściowa wróciła do Polski przed narodzinami Tosi – cytuje wspomnienia Pauliny Krupińskiej "Na żywo".

Od tamtej pory niewątpliwie cała rodzina nie wyobraża sobie, by mogła żyć inaczej, niż razem, pod jednym dachem. Mama muzyka nie tylko otacza troskliwą opieką wnuki (Tosię i Jędrka), ale także dzieli pozostałymi obowiązkami z Pauliną. - Mamy podział, żeby sobie nie przeszkadzać. Gotowaniem też się dzielimy. 4 dni ja gotuję, a 4 teściowa. Wymieniamy się i u nas bardzo się to sprawdza – czytamy wypowiedź modelki w tygodniku.

Pani Zofia Karpiel, jak podaje "Na żywo", jest dumna z małżonków i ich dzieci oraz tego, jak podchodzą do życia. - Nie narzucam się, ale jak tylko mnie potrzebują, zawsze jestem gotowa pomóc. Do młodych nie można się wtrącać. Sami muszą układać sobie życie i dzielić się obowiązkami – stwierdziła.

Modelka przy okazji rozwiała wszelkie wątpliwości i ucięła plotki. Łączą je dobre relacje, a nie te rodem ze stereotypów czy dowcipów. - Mama Sebastiana jest z nami i nie ma żadnego konfliktu. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na pomoc – mówi Krupińska. Z pewnością zawsze mogą na nią liczyć, gdy wyjeżdżają do pracy i nie zmieni się to, kiedy będą mieszkać oddzielnie. To się nazywa silna więź!