Paulina Sykut coraz bardziej blond. W końcu uzyskała ulubiony odcień

Paulina Sykut jest prezenterką pogody w Polsacie od 2007 r. Szybko zyskała popularność i rozpoznawalność wśród widzów, więc obsadzano ją jako prowadzącą w programach stacji - najpierw w "Must Be The Music", potem w "Tańcu z gwiazdami". Większość zapewne kojarzy ją w ciemniejszych włosach, ale od jakiegoś czasu widzowie mogą ją oglądać w innej wersji.