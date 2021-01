Paulina Sykut teraz i 10 lat temu. Zmieniła się? Widać różnicę

Paulina Sykut ubiera się jak nastolatka, a dzięki młodzieńczej urodzie i smukłej sylwetce może uchodzić za kobietę przed 30. Jednak metryka mówi co innego. Prezenterka, od dawna związana ze stacją Polsat, skończyła 40 lat. Jak bardzo się zmieniła od czasów, gdy zaczęło robić się o niej głośno? Na początku kariery pogodynka miała długie, proste, bardzo ciemne włosy i ciągnęło ją do mocnej opalenizny. Ale też trendy wówczas przewidywały przyciemnianie karnacji we wciąż jeszcze popularnych solariach. Teraz jest zupełnie inaczej. Sykut stawia na naturalny wizerunek, zmieniła też kolor włosów. Od niedawna jest dość jasną blondynką.