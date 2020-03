Paweł Królikowski i Małgorzata Kożuchowska przyjaźnili się. Niewielu wiedziało o ich bliskiej relacji

Niewiele osób wiedziało, że gwiazdor i Kożuchowska przyjaźnili się. Ich relacja zacieśniła się w 2018 roku, gdy on został prezesem Związku Artystów Scen Polskich, a ona jego zastępczynią. Oboje bardzo poważnie podchodzili do obowiązków związanych ze stowarzyszeniem, co zbliżyło ich do siebie.