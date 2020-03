Paweł Królikowski nie żyje. Podano datę i miejsce pogrzebu aktora

Paweł Królikowski zmarł kilka dni temu. Śmierć 58-letniego aktora mocno poruszyła Polaków, a szczególnie jego najbliższych i środowisko aktorów. W mediach krąży już informacja o dacie i miejscu pogrzebu.

Paweł Królikowski pochodził ze Zduńskiej Woli. W miejscowym ratuszu wyłożona została księga kondolencyjna, gdzie mogą wpisywać się mieszkańcy do środy do godz. 20:00. Władze miasta oferują mieszkańcom miasta bezpłatny transport do Warszawy na uroczystości pogrzebowe.