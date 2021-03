Piękna Edyta Pazura na wakacjach. Co za figura!

Edyta Zając i Cezary Pazura wzięli ślub w 2009 r. Trudno w to uwierzyć, ale małżonkowie nie mieli do tej pory czasu wyjechać w podróż poślubną. Zrobili to dopiero teraz, po 12 latach związku. Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i chętnie publikują zdjęcia z zaległych wakacji w raju.