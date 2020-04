Piers Morgan krytykuje Harry'ego. Nie może słuchać narzekań

Odkąd książę Harry i Meghan opuścili rodzinę królewską i wyjechali z Wielkiej Brytanii, mają dość negatywny wizerunek w mediach. Mało pisze się o ich działalności charytatywnej, za to sporo o ich piętrzących się problemach. Z opłaceniem ochrony, z utrzymaniem prywatności, ze źle nastawionymi do nich dziennikarzami i z teściem Harry'ego. A teraz jeszcze ta społeczna kwarantanna...

Słynna aktywistka na rzecz zwierząt z pewnością miała na myśli to, że Harry najtrudniejsze czasy pandemii musi spędzić z daleka od ojca, babci i brata, i nie może im w żaden sposób pomóc. Jednak dziennikarze, którzy od dawna są krytycznie nastawieni do księcia i jego żony, zrozumieli to inaczej.