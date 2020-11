Piotr Rubik o dotacjach rządu: "Zrobię zespół disco polo, zarobię dwa miliony"

Dotacje z Funduszu Wsparcia Kultury budzą wiele emocji w środowisku artystycznym. Teraz do sytuacji odniósł się Piotr Rubik, który nagrał z tej okazji piosenkę disco polo.

Nie milkną echa oburzenia po rozdysponowaniu środków z Funduszu Wsparcia Kultury. Kontrowersje budzi nie tylko to, że kryteria przyznawania dotacji są niejasne, lecz także to, że zespoły disco polo dostały więcej pieniędzy niż część takich instytucji, jak opery czy teatry. Skrytykowali to artyści, którzy nie otrzymali dotacji, a ci, którzy je dostali, tłumaczyli się. Oburzenie eskalowało do tego stopnia, że minister kultury Piotr Gliński postanowił wstrzymać wypłacanie dotacji do czasu "pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości".

Teraz do sytuacji odniósł się Piotr Rubik, który skomentował sposób, w jaki dowiedział się o dotacjach: "Ale jazda. Właśnie dowiedziałem się z plotkarskich portali, że ministerstwo rzuciło kasę i się zrobiła afera. Ja się bardzo cieszę, że część koleżanek i kolegów dostała wsparcie, nikomu nie żałuję, wręcz przeciwnie. Akurat nie brałem w tym udziału choć i mnie odwołano w tym roku ponad 15 koncertów, przy których pracę miało mieć ponad 115 osób. I choćby dla nich, dla solistów, chórzystów, muzyków i techników można by powalczyć o jakąś rekompensatę. Natomiast problem polega na tym, że... dowiadujemy się o takich akcjach po fakcie, z plotkarskich portali. Brak rzetelnej informacji, brak systemowego rozwiązania, które wspomogłoby każdego. Rzucanie co jakiś czas pieniędzy i mówienie 'walczcie', to żadne rozwiązanie. Taka tarcza PFR przynajmniej ma jasne i wszystkim wiadome kryteria. W efekcie (oby to nie było zamierzone) znowu skłóca się ludzi".

Rubik postanowił zażartować z tego, że zespołom disco polo przyznano wysokie dotacje: "Natomiast jest nadzieja! Trzeba się tylko przebranżowić i będzie sukces. Nie wolno tracić poczucia humoru i dlatego mam dla wszystkich, którzy narzekają piosenkę motywacyjną".

Muzyk nagrał składającą się z kilku wersów i akordów piosenkę: "Zrobię zespół disco polo, dostanę dwa miliony, jeden będzie dla mnie, a drugi dla mej żony".

Pod postem posypały się komentarze: "Świetna odpowiedź na głupotę rządu", "Żona zatańczy, córy zrobią chórki", "Jak to wszystko się ogląda, co się dzieje w naszym kraju, to ciśnienie rośnie".

