Podjęła decyzję. Ewelina Martyniuk zmienia nazwisko

Rodzinne historie Zenka Martyniuka i jego bliskich rozgrzewały tabloidy tygodniami. Zenek sam generował wiele zainteresowania, ale gdy wybuchła pierwsza duża afera wokół Daniela Martyniuka i jego partnerki, oczy zwróciły się w stronę syna gwiazdy disco polo. Był skandal o przemoc domową, potem huczny ślub. Sporo emocji wzbudził i rozwód. Rozprawa odbyła się 21 września, a przed sądem powstało słynne nagranie, na którym to Danuta i Daniel rozprawiali o Ewelinie. Oczerniali ją i obwiniali za rozpad małżeństwa. Ba, właściwie to Daniel przyznał przed kamerą, że nie chciał się żenić, a Ewelina złapała go na dziecko.