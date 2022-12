Podsiadło specjalnie dla fanów. Niespodzianka na koniec roku

Piosenkę poprzedza nastrojowy, świąteczno-noworoczny komentarz Dawida Podsiadły. W instagramowym wpisie możemy przeczytać: "To jeden z moich ulubionych kawałków. Cieszę się, że w końcu go usłyszycie. To nie jest piosenka, którą będziemy walczyć o listy przebojów, czy milionowe wyświetlenia, ale możecie pomyśleć o niej jak o.., życzeniach noworocznych".