Pogrzeb Wojciecha Kordy. W tle zaszłości rodzinne

Wojciech Korda, legendarny muzyk polskiego rock'n'rolla i rocka, zmarł po długiej chorobie, która w ostatnich latach przykuła go do łóżka. Do ostatnich dni opiekowała się nim żona Aldona Kędziora-Korda. Piosenkarza wspierała materialnie Polska Fundacja Muzyczna, która zbierała wśród fanów środki potrzebne na specjalistyczny sprzęt medyczny, a także na pokrycie bieżących wydatków na życie.