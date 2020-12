Gliwińska pokazała, jak dba o formę. Nie wiedzieliśmy, że umie takie rzeczy

Martyna Gliwińska w marcu 2020 roku została po raz pierwszy mamą. Syna Kazika wychowuje wspólnie z Jarosławem Bieniukiem, choć para nie jest razem. Gliwińska nie ma problemu, by pokazywać w sieci nawet intymne chwile z dzieckiem . Ostatnio pochwaliła się, jak ćwiczy z ponad półrocznym malcem. Trzeba przyznać, że oprócz logistyki podziw wzbudza to, co Martyna potrafi zrobić z ciałem.

Dziewięć miesięcy po porodzie Gliwińska jest w znakomitej formie. Widać to na niemal każdym zdjęciu, które wrzuca do social mediów, ale teraz pokazała fanom, jak o to dba. W relacji na Instagramie pojawiły się krótkie filmiki, na których była partnerka Bieniuka rozciąga się i ćwiczy jogę. Najpierw podnosi Kazika siłą bioder, potem go podrzuca, by na koniec zademonstrować odwrócony szpagat w powietrzu.