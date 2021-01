Polski Elvis, który poświęcił się dla ważnej sprawy. Co dziś robi?

Edyta Górniak zszokowana zakazem edukacji seksualnej: "To jest absurd! To średniowiecze"

Choć jako artysta czuł się spełniony, to jednak u szczytu kariery postanowił zająć się czymś ważnym. Na początku lat 90. poświęcił się działalności społecznej w Łódzkim Domu Kultury. Prowadzi tam Studio Integracji – instytucję pozarządową dla osób niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo, bezdomnych, a także dla ludzi wychodzących z nałogów. Oprócz tego współpracuje także z Fundacją "Mimo Wszystko" Anny Dymnej.

Jak sam powiedział w jednym z wywiadów, pomaganie ludziom wykluczonym, innym, niezwyczajnym, stało się jego wielką pasją. "Jestem człowiekiem przekonanym do tego, co robię. Mam wielką satysfakcję, widząc uśmiech na twarzach moich podopiecznych - niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych... Wiem, jak sprawić, by czuli się potrzebni i kochani" – powiedział niedawno.