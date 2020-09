Poruszające zeznania synka Nayi Rivery wyszły na jaw. Tak zapamiętał ostatnie chwile z matką

Amerykański serwis ET (Entertainment Tonight) dotarł do raportu z sekcji zwłok 33-letniej aktorki, która w dramatycznych okolicznościach utonęła na oczach 4-letniego synka na początku lipca. Najnowsze ustalenia śledczych nie zmieniły ich decyzji co do przyczyn tragedii. Wciąż oficjalną przyczyną śmierci gwiazdy serialu "Glee" pozostaje utonięcie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ujawniono natomiast kolejne dramatyczne okoliczności wypadku m.in. poruszające zeznania jej synka, Josey'a, na którego oczach rozegrała się ta tragedia. Według raportu, matka i chłopiec, którzy pływali łódką po jeziorze, policzyli do trzech i wskoczyli do wody, aby popływać.