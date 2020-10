"Pragnę tylko jednego". Daniel Martyniuk pisze o córce

Daniel Martyniuk od kilku tygodni oficjalnie jest singlem. Rozwiedziony 31-latek zaszył się w swoim białostockim mieszkaniu i bez przeszkód oddaje się pasjom: grom, słuchaniu muzyki i filmom . Oczywiście wszystko relacjonuje na Instagramie. We wtorek wieczorem nieoczekiwanie pojawiła się tam też wzmianka o córeczce Daniela. Młody Martyniuk napisał (pisownia oryginalna):

"Pragnę tylko jednego, aby moja córka śpiewała muzykę podobną do tego".

Sentencję opatrzył kawałkiem The Rolling Stones "She's A Rainbow" z albumu "The Rolling Stones in Mono".