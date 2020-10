Trudno się to czyta. Martyniuk zdradził jej intymne sprawy

Daniel Martyniuk potwierdza odzyskanie rodowego pierścienia

- Nie gotowała nawet obiadów, bo nie potrafi gotować. To jest totalne beztalencie. W każdej dziedzinie życia. Nawet ledwo liceum skończyła na samych dwójkach. Niech się pochwali świadectwem z Turku – bez zahamowań mówi młody Martyniuk.

W dalszej części rozmowy syn lidera Akcentu opowiedział o małżeńskim pożyciu. Daniel utrzymuje, że była już żona odcięła się od niego tuż po tym, jak zaszła w ciążę. Tym samym młody Martyniuk dalej sugeruje, że Ewelina "złapała go na dziecko".

- Miesiąc czasu była miła, ale i tak jak przyjechała do mnie, to miesiąc czasu przeleżała. Udawała zapalenie wyrostka albo woreczka żółciowego, żeby większość czasu przeleżeć w szpitalu. Ze szpitala wyszła dwa dni przed ślubem…- wspomina Daniel, ponownie podkreślając, że nie chciał się żenić, ani "wchodzić do kościoła".