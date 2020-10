Przegrała kolejną bitwę. Brad triumfuje

W połowie sierpnia do Sądu Najwyższego w Los Angeles wpłynęła skarga Angeliny Jolie . Zażądała ona zmiany prywatnego sędziego prowadzącego sprawę jej rozwodu z Bradem Pittem.

Czemu? Okazuje się, że sędzia John W. Ouderkirk zaangażowany jest w te same sprawy, co adwokat jej męża. Jolie argumentowała, że sędzia "nie przyznał się do faktów, które wskazywały na aktualną, trwającą, powtarzającą się relację między sędzią a adwokatem pozwanego".