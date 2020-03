Przeprowadzono sekcję zwłok wnuka Daniela Olbrychskiego

Ciało Jakuba znaleziono w lesie, we wsi Tabor. Natknął się na nie przypadkowy przechodzień. Dopiero po okazaniu zwłok rodzinie Olbrychskich potwierdzono, że to poszukiwany od kilku dni Jakub. Tragiczne informacje dopełniało to, że nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną śmierci 28-latka.