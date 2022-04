Proces Depp kontra Heard: naprawdę zadali to pytanie. Cały sąd wybuchnął śmiechem

Proces o zniesławienie, jaki byłej żonie wytoczył Johnny Depp, już nazywany jest jednym z najgłośniejszych procesów dekady. Z pewnością przejdzie do historii także jako jeden z najbardziej osobliwych. A to z uwagi na wzajemne zarzuty małżonków, którzy uprzykrzali sobie życie w mniej lub bardziej "wyrafinowany" sposób. Odcięcie palca, podrzucanie do łóżka odchodów czy załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych w domu - to tylko niektóre ze spraw, którymi zajmuje się teraz sąd.