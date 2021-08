R. Kelly kontrolował wszystko, co robiły. Te zeznania go pogrążają

Przypomnijmy, że R. Kelly jest oskarżany m.in. o wykorzystywanie seksualne nieletnich, nagrywanie dziecięcej pornografii od kilkunastu lat. W 2008 r. postawiono mu 14 zarzutów, ale sąd go uniewinnił. W 2017 r. dziennikarskie śledztwo ujawniło, że R. Kelly wykorzystywał sześć nastolatek, co ostatecznie doprowadziło do aresztowania w 2019 r. Na rozpoczęcie procesu trzeba było czekać do końca lipca 2021 r.