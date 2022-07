R.Kelly pod ścisłym nadzorem. Został skierowany na obserwację samobójczą

Zaledwie kilka dni temu R.Kelly poznał wymiar kary po tym, jak pod koniec 2021 r. usłyszał wyrok skazujący go za handel ludźmi. Autor hitu "I Believe I Can Fly" ma spędzić za kratkami 30 lat. Ale to nie koniec jego problemów z prawem - wkrótce rozpocznie się kolejny proces, w którym jest oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej.