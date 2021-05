Radek Majdan pokazał jak ćwiczy Małgorzata Rozenek. Szybko się odgryzła

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wraz z dziećmi wyjechali właśnie do Meksyku. Nie jest to jednak typowy wakacyjny wypad w poszukiwaniu atrakcji, odpoczynku i słońca. Jak "Perfekcyjna pani domu" poinformowała na Instagramie, wypad do Tulum jest związany również z zobowiązaniami zawodowymi gwiazdy TVN-u.