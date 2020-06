Radosław Majdan zapowiedział sądowe kroki. Ma ku temu mocne podstawy

W debacie po emisji pokazano także byłego piłkarza, męża Małgorzaty Rozenek, Radosława Majdana. Zareagował natychmiast. Jeszcze tej samej nocy, Majdan wysłał sms-a do Sylwestra Latkowskiego. Jego treść opublikował na Instagramie .

Jak powiedziała magazynowi „Party” Anna Trocka z kancelarii Apt & Right Attorneys-at-Law, małżonkowie mają prawo zarzucić dziennikarzowi naruszenie dóbr osobistych. Wyjawiła też, o co mogą w tej sytuacji wystąpić. - W takim przypadku sąd może przyznać osobie poszkodowanej świadczenia pieniężne jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub może zobowiązać sprawcę, na żądanie osoby poszkodowanej do zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny – wyjaśniła prawniczka.